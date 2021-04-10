Murat Boz koronavirüse yakalandı
Ülkemizde artan vakaların ardından şarkıcı Murat Boz, sosyal medya sayfasından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
10 Nisan 2021, Cumartesi 15:59 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Murat Boz da coronavirüsüne yakalanan isimlerden oldu.
Sosyal medya sayfasından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Boz, şu ifadeleri kullandı:
“Corona test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”