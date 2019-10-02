Murat Boz: Sezen Aksu’dan şarkı isteyeceğim

Acun Ilıcalı, Murat Boz, Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç önceki akşam Akatlar’daki Elbet adlı mekanda bir araya geldi.

'BİR ŞARKISINI OKUMAK İSTERİM'

Yeni albümü için çalışmalara başlayan Murat Boz’a Sezen Aksu’dan şarkı istediği iddiası da soruldu. Ünlü şarkıcı, “Sezen Hanım’dan henüz şarkı istemedim. Ama bir şarkısını okumak isterim, yanına giderek şarkı isteyeceğim” dedi.





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