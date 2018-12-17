Murat Boz: Telefonun başında çaresizce bekledim

O Ses Türkiye, dün akşam 22. bölümüyle ekrana geldi. Sahneye çıkan yarışmacı Soner Ilgın, performansıyla jüri üyelerinden Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı.

Jürinin performansını beğendiği yarışmacı, şarkının kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söylemesi üzerine Beyazıt Öztürk, olayı anlatmasını rica etti.

Sahnede Hakan Altun'un 'Bir Telefon' isimli şarkısını seslendiren Soner Ilgın'ın kız arkadaşıyla ilgili anlattıklarından sonra ise Murat Boz'dan da ilginç bir itiraf geldi. Murat Boz kendisinin de nasıl çaresiz bir şekilde telefonun başında beklediğini anlattı.

"ÖZELE GİRMEYELİM"

Murat Boz, kendisinin de telefon başında beklediği zamanların olduğunu anlatması üzerine Acun Ilıcalı, araya girerek "Özele girmeyelim" diye konuya nokta koydu.

Aslı Enver ve Murat Boz'un aylar süren ayrılığı bir ay önce son bulmuştu. Yeniden bir araya gelen çiftin şimdi evlenecekleri konuşuluyor.