Murat Boz ve Deren Talu aşk mı yaşıyor, nispet mi yapıyor?

Açıklama yapmaktan kaçınan Murat Boz, Deren ile tanıştığını ancak ilişkisi olmadığını söyledi. Kerim Sabancı’dan yeni ayrılan Deren Talu ise konu hakkında şimdilik sessiz kalmayı tercih etti. Sosyal medyada bu yakınlık için yapılan yorumlar şöyleydi:

“Murat Boz ayrıldığı Aslı Enver’e nispet yapıyor. Çünkü Aslı özel hayatıyla gündemde.”

Murat Boz Aslı Enver'i ve Uraz Kaygılaroğlu'nu silmişti

Aslı Enver’in adı da geçen hafta oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Bunu öğrenen Murat Boz, eski sevgilisi ile bir zamanlar arkadaş olduğu Uraz Kaygılaroğlu’nu takipten çıkarmıştı.

Murat Boz’un, 31 Aralık 2017’deki ‘O Ses’ programının çekimlerinde Deren’in annesi Defne Samyeli ile düet yapmış olması da ilginç bir tesadüf.