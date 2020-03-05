Murat Boz ve Deren Talu aşk mı yaşıyor, nispet mi yapıyor?
3,5 yıl aşk yaşadığı Aslı Enver'den 4 ay önce ayrılan Murat Boz ile Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışıp yakınlaştıkları iddia edildi.
05 Mart 2020, Perşembe 07:18 Son Güncelleme:
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Açıklama yapmaktan kaçınan Murat Boz, Deren ile tanıştığını ancak ilişkisi olmadığını söyledi. Kerim Sabancı’dan yeni ayrılan Deren Talu ise konu hakkında şimdilik sessiz kalmayı tercih etti. Sosyal medyada bu yakınlık için yapılan yorumlar şöyleydi:
“Murat Boz ayrıldığı Aslı Enver’e nispet yapıyor. Çünkü Aslı özel hayatıyla gündemde.”
Murat Boz Aslı Enver'i ve Uraz Kaygılaroğlu'nu silmişti
Aslı Enver’in adı da geçen hafta oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Bunu öğrenen Murat Boz, eski sevgilisi ile bir zamanlar arkadaş olduğu Uraz Kaygılaroğlu’nu takipten çıkarmıştı.
Murat Boz’un, 31 Aralık 2017’deki ‘O Ses’ programının çekimlerinde Deren’in annesi Defne Samyeli ile düet yapmış olması da ilginç bir tesadüf.
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