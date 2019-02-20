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  • Murat Boz ve Seda Bakan'ın filmi Demet Akalın ile Okan Kurt'a gönderme mi?

Murat Boz ve Seda Bakan'ın filmi Demet Akalın ile Okan Kurt'a gönderme mi?

Murat Boz ile Seda Bakan’ın başrollerini paylaştığı ‘Öldür Beni Sevgilim’ adlı filmin senaryosundaki bazı bölümlerin Demet Akalın- Okan Kurt çiftinden esinlenerek yazıldığı iddia edildi

20 Şubat 2019, Çarşamba 08:26
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Murat Boz ve Seda Bakan'ın filmi Demet Akalın ile Okan Kurt'a gönderme mi?

Murat Boz filmde ‘Okan’, Seda Bakan ise ‘Demet’ karakterini oynuyor. Evlilikleri yıpratıcı bir sürece giren çifte Milli Piyango’dan büyük ikramiye çıkıyor. Hayatları bir anda değişiyor, ilişkileri kurtuluyor.

Demet Akalın ile Okan Kurt’un 6.5 yıllık evliliği 4.5 ay önce bitmişti. Okan Kurt’a gelen hacizler evliliğin sonunu getirmişti. Çift 2.5 ay önce yeniden barıştı.

*Filmde ‘Demet’ karakterini oynayan Seda Bakan gerçek hayatta 3 aylık hamile.


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