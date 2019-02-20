Murat Boz ve Seda Bakan'ın filmi Demet Akalın ile Okan Kurt'a gönderme mi?

Murat Boz ve Seda Bakan'ın filmi Demet Akalın ile Okan Kurt'a gönderme mi? Murat Boz ile Seda Bakan’ın başrollerini paylaştığı ‘Öldür Beni Sevgilim’ adlı filmin senaryosundaki bazı bölümlerin Demet Akalın- Okan Kurt çiftinden esinlenerek yazıldığı iddia edildi