Magazin Murat Boz'dan aşk iddialarına yanıt verdi

Murat Boz'dan aşk iddialarına yanıt verdi

Magazin

Murat Boz'dan aşk iddialarına yanıt verdi

Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.

18 Mayıs 2021, Salı 18:52 Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Murat Boz, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. 2008 senesinde Eliz Sakuçoğlu ile hayatını birleştiren Murat Boz 2012 senesinde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ardından Murat Boz ve Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş fakat ikili aralarında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı yollarını ayırmıştı. Şimdi ise Murat Boz’un ismini saklı tuttuğu bir kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından Boz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak dedikoduları yalanladı.


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