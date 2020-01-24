Geçen ekim ayında Aslı Enver'le birlikteliği biten Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı hamle ile kafaları karıştırdı. Aslı Enver ile çekilen fotoğrafını Instagram profilinde arşivden çıkartarak yayınladı. Murat Boz'un bu hamlesi, "Barıştılar" olarak yorumlandı. Murat Boz'un fotoğrafı silmeyip arşivlemesi, "Silmeye kıyamamış" şeklinde yorumlandı. Ünlü çiftin, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe-Beşiktaş maçını birlikte izlediği iddia edilmişti.

"Kendime söz verdim, güzel olacak güzel 2020"

39 yaşındaki Murat Boz, barışma iddiaları hakkında, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum" yanıtını vermişti. Aslı Enver ise sosyal medya hesabından "Kendime söz verdim, güzel olacak güzel 2020" notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Murat Boz ile güzel oyuncu Aslı Enver'in ayrılığı hakkında çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.

"Barıştırmak için elimden geleni yaparım"

TV8'in patronu, "Ben hayatta kimsenin küs kalmasını istemem. Herhalde şimdiye kadar 150 kişiyi barıştırmışlığım vardır, ama ilişki olarak düşünmeyin. Barıştırmak için elimden geleni yaparım. Onlarla ilgili durum şu; çok güzel bir ikili. Bir ilişkiyi zorladılar, denediler. İki iyi insan anlaşamayabilir. Olabiliyor işte böyle şeyler. Ayrılınca 'Allah cezasını versin' deyip iki ay sonra pişman olabilirsin" demişti.



