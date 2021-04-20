Magazin Murat Boz'dan Hadise açıklaması

Murat Boz'dan Hadise açıklaması

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Murat Boz'dan Hadise açıklaması

Murat Boz, son zamanlarda hakkında çıkan iddialardan sonra Hadise'nin kendisini evinde ziyaret ettiğine dair yapılan haberlere Instagram sayfasından tepki göstererek yalanladı.

20 Nisan 2021, Salı 14:43 Son Güncelleme:
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Dün bazı medya organlarında Hadise'nin, Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladığı iddia edildi. Söylentilerin ardından Hadise, sosyal medyada hesabından sevgilisi Kaan Yıldırım'ı takip etmeye başlayarak iddiaları çürüttü. Ardından da ünlü şarkıcının, Murat Boz'un evine girerken görüldüğü ile ileri sürüldü.

MURAT BOZ’DAN HADİSE AÇIKLAMASI

Murat Boz, kendisi ve arkadaşı Hadise hakkında çıkan haberlere net bir dille tepki gösterdi ve şu açıklamayı yaptı:

Bir haberi yaparken o kişinin bir ailesi var, bir erkek arkadaşı var diye düşünmeden hareket etmek bana çok zalimce geliyor. Karşı blokların birinden benim oturduğum site sakinlerineden birine ait minibüsü çekip haber yapmışlar. Akıl alır gibi değil. Karşı blok sakinlerinin site içini fotoğraflamasına mı yanayım, buna inanıp sormadan, soruşturmadan haber yapanlara mı yanayım bilemedim. Hadise de Kaan da arkadaşlarım... #KadınaŞiddeteHayır


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