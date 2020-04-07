Magazin Murat Boz’dan özlem dolu paylaşım

Murat Boz’dan özlem dolu paylaşım

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Murat Boz’dan özlem dolu paylaşım

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Murat Boz, ailesine duyduğu özlemi dile getiren bir paylaşım yaptı.

07 Nisan 2020, Salı 14:36 Son Güncelleme:
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Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Murat Boz, karantina günlerinde ailesine duyduğu özlemi dile getirdi. Instagram hesabından ailesiyle birlikte olduğu anların fotoğraflarını yayınlayan Boz, şöyle dedi:

'Nesiller yan yana… Çok kıymetli...'

“Bir hasret #tbt' si (sene 2018)… Halalarım, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, annem, babam, abim… Nesiller yan yana… Çok kıymetli.. O anların daha da kıymetli olduğunu fark ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz için hasretlerin sağlıkla, sıhhatle, bir an önce sona ermesini diliyorum. Hayırlı Kandiller…”


https://www.instagram.com/p/B-rO_X4ALvL/
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