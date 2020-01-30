Murat Boz'un annesi korkuttu
Murat Boz, geçtiğimiz hafta konser vermek için Amsterdam'a gitmişti. Boz'a annesi Nedret Boz ve abisi Ali Boz da eşlik etti.
30 Ocak 2020, Perşembe 13:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Dönüş uçağında anne Nedret Boz kalp spazmı geçirdi. Nedret Boz, uçak İstanbul'a iner inmez özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ali Boz, annesinin sağlık durumunu canlı yayında anlattı:
"Havada olduğumuz için yapacak bir şey de yoktu. Bayağı bir tedirgin olduk. Direkt hastaneye gittik. Tetkikler yapıldı. Bir de gribal enfeksiyon vardı. 3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şu an çok şükür hiçbir şeyi yok."
https://www.instagram.com/p/B78JfmsB_RO/
İlgili Haberler