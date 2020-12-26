Murat Can Ünverdi: Sosyal medyanın gizli gücünü kullanın

Murat Can Ünverdi, sosyal takipçi kitlesini geliştirmek için; her yoruma cevap vermek, takipçilerle ilişki kurmak, takipçi ve markanızı büyütmede yardımcı olacağını belirtti.

Ünverdi sosyal medya ile ilgili şu bilgileri verdi: “Sosyal medyada takipçilerin ilgisini çekmek için, farklı tür güncellemeler yayınlanmalıdır. Sosyal medya; insanların sadece pazarlama değil, markalarla sohbet edebilecekleri bir yerdir. Buradaki önemli nokta, sosyal medyanın gizli gücünü kullanırken, başarılı olmak istiyorsanız, her şeyin sadece satıştan ibaret olmadığını anlamanızdır.

Herkesin farklı stratejileri var

Sosyal medyada başarılı olmak, daha fazla takipçi sayısına ulaşmak ve kalıcı olmak için, herkesin farklı stratejileri bulunur. Takipçi sayısını artırmak ve takipçilerinizle sıkı bir ilişki kurmanız için, tüm yorumlara cevap vermek iyidir. Ancak bu yeterli midir? Ancak bunların hepsi sosyal medyada başarılı olmaya ve medyanın gizli gücünü kavramaya yetmez.

Birçok temeli ve stratejiyi denemek cesareti de gösterilmesi gerekir. Şans genellikle, çoğu insanın başarısının bir parçası olsa da şansla ilgili sorun, size çok şey öğretmediği gibi kopyalanmasının da kolay olmamasıdır. Şu bir gerçektir ki bazı insanlar daha şanslıdır ve takipçi sayısı çekmekte başarılıdır. Şanslı olmak için, her zaman erkenci olmak ve çabalamak gerekir.

Sosyal medyada nasıl başarılı olunur?

Yeni bir sosyal platforma geçmek, büyümenin ve daha popüler olmanın en kolay yoludur. Sosyal medyanın gücünü kullanmak için, ne kadar erkenci davranılırsa o kadar başarılı olunuyor. Nasıl mı?

Sosyal algoritmalarda erken dönem avantajı. Bunun anlamı, algoritmaların uygunluğu ve çoğu insanın içeriklerinizi görmesidir. Fazla kısıtlama olmadığı için büyümek kolay, popüler olmak hızlıdır.

Algoritmalarla erken oyun oynamanın kolaylığı. Birçok şey için erkenci davrandığınızda, hızlı büyümek için şansınız olur. Örneğin Twitter’da tonlarca insanı takip edip, sizi takip etmeyenleri takip etmeyi bırakabilirsiniz.

İlk hareket her zaman avantajdır. Sosyal ağlar, her zaman fazla kullanıcı ister ve başarılı olmanın tek yoludur.

Sosyal ağlarda popüler olmak, sosyal medyanın gücünü lehinize çevirmek, sabır ve çok çalışmaktan geçiyor. Bir gecede her şeyin tavana vurmasını beklemeyin. Becerileriniz, yetenekleriniz ve ürününüz, markalamaya çalıştığınız her şeyin kendi başına durmasıdır.”



