Murat Ceylan: Arkadaşlar olmuyor böyle!
Survivor’ın eski yarışmacılarından Damla Can ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Murat Ceylan, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.
27 Ekim 2020, Salı 09:55 Son Güncelleme:
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Yanında başka bir kız arkadaşıyla otoparktan çıkan Murat Ceylan, muhabirleri görünce, “Arkadaşlar olmuyor böyle. Şimdi buna ne gerek var” diyerek hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.
Murat Ceylan geçen günlerde 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche marka otomobili ve tarzıyla dikkat çekmişti.
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