Magazin Murat Ceylan: Arkadaşlar olmuyor böyle!

Murat Ceylan: Arkadaşlar olmuyor böyle!

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Murat Ceylan: Arkadaşlar olmuyor böyle!

Survivor’ın eski yarışmacılarından Damla Can ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Murat Ceylan, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

27 Ekim 2020, Salı 09:55 Son Güncelleme:
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Yanında başka bir kız arkadaşıyla otoparktan çıkan Murat Ceylan, muhabirleri görünce, “Arkadaşlar olmuyor böyle. Şimdi buna ne gerek var” diyerek hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.

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Murat Ceylan geçen günlerde 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche marka otomobili ve tarzıyla dikkat çekmişti.


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