Murat Ceylan: Arkadaşlar olmuyor böyle!

Yanında başka bir kız arkadaşıyla otoparktan çıkan Murat Ceylan, muhabirleri görünce, “Arkadaşlar olmuyor böyle. Şimdi buna ne gerek var” diyerek hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.

Murat Ceylan geçen günlerde 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche marka otomobili ve tarzıyla dikkat çekmişti.





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