Murat Dalkılıç aşka geldi: Mutluluğum, huzurum, dostum...

14 Kasım 1993 doğumlu olan Hande Erçel, bugün 26 yaşına bastı. 'Azize' dizisiyle son dönemde yine gündemde olan ve ekranlara dönen oyuncu, bir süredir Murat Dalkılıç'la beraber.

36 yaşındaki Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı "mutluluğum, huzurum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol" notuyla kutladı.

Hande Erçel de sevgilisinin bu mesajını karşılıksız bırakmadı ve "Her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız, seni seviyorum mutluluğum" mesajını yayınladı.









Daha sonra Dalkılıç'ın kendisini sırtına aldığı bir pozu da paylaşan Erçel, "Bugün benim doğum günüm. Kahramanım" yazdı.