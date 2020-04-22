Murat Dalkılıç canlı yayında

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 23 Nisan akşamı 21.30’da canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. Dalkılıç, canlı yayında hayranlarından gelecek soruları da cevaplayacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Murat Dalkılıç’ın ardından önümüzdeki günlerde Merve Özbey&Fettah Can, Hande Yener, Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki&Rafet El Roman, konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.