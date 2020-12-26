Magazin Murat Dalkılıç: Eğlenceli sevgili değilim

Murat Dalkılıç: Eğlenceli sevgili değilim

Magazin

Murat Dalkılıç: Eğlenceli sevgili değilim

2 yıl aşk yaşadığı sevgilisi Hande Erçel ile yolları ayrılan Murat Dalkılıç, Emel Yalçın'ın sorularını cevapladı.

26 Aralık 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Murat Dalkılıç 2 yıldır aşk yaşadığı Hande Erçel’den geçen temmuzda ayrılmıştı. Şarkıcı, Instagram’da Emel Yalçın’ın canlı yayın konuğu oldu. “İlişkiyi ne bitirir?” sorusuna “İçindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. Ben hep ilk önce karşı tarafı düşünürüm, onun ne istediğine önem veririm, merak ederim” yanıtını verdi. Sürprizler ile dolu bir sevgili olmadığını söyledi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kıskançlık bitti

Murat Dalkılıç, “Beni eğlenceli ve rengarenk zannediyorlar. Ama düz adamım. Artık eskisi gibi kıskanç bir aşık değilim. İnsanlara alanlar bırakılması gerektiğine inanıyorum. Bir erkek gücünü kaybedince, kadınların saygısını yitirir. İlişkide en nefret ettiğim şey; sevgililerin birbirlerinin telefonunu karıştırması. Zamanında ben de yaptım o hatayı” dedi.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
26 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Yoksa başka biri mi var?
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Fıccın’da görüşürüz
Uğur Alkapar
Şirin Sever
İlle de eğleneceğiz!
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Lagerfeld mücevherleri açık artırmayla gün ışığına çıkıyor
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğüm çözülüyor!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki esnasında utandıran şeyler
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Eğlence dünyasının dahi çocuğu İzzet Çapa’dan bir ilk daha
Bekir Saçar
Hande Kazanova
20 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
200 yıl sürecek yeni bir döngüye giriyoruz!
Öner Döşer
Funda Duru
Kaan Karahan: Sesimi uzun süre keşfedemedim hatta ergenlikte karga sesliydim
Funda Duru
Sercan Yaşar
Parti bekçiniz geldi
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yasemin Şefkatli şıklık, İdo Tatlıses doğum derdinde