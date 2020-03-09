Murat Dalkılıç-Hande Erçel çifti kira ödemekte zorlanıyor
9 aylık ilişkilerine ara verdikten sonra, Mart 2019’da yeniden aşk yaşamaya başlayan çift, aylık kirası 25 bin lira olan lüks bir villa tutmuştu.
09 Mart 2020, Pazartesi 08:40 Son Güncelleme:
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Oyuncu Hande Erçel ile popçu Murat Dalkılıç 9 aylık ilişkilerine Eylül 2018’de mola vermişti. Mart 2019’da ise aşkta ikinci etap başlamıştı. Çift, yeni ilişkilerinde aylık kirası 25 bin lira olan bir villayı gezip beğendi, taşınma kararı aldı.
Kira ve aidattan şikayetçiler
Çift, Çubuklu Vadi Konakları'nda Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar, Arda Turan ve Türkan Şoray’la komşuydu. İkili, son dönemlerde artan kira ve aidat parasından oldukça şikayetçi olmaya başladı.
Eskisi kadar konseri yok
Takvim'in haberine göre Murat Dalkılıç, konserlerinin azalması, giderlerin de artmasıyla yakın çevresine dert yanmaya başladı. Eskisi kadar konserlerinin olmadığını söyleyen Dalkılıç, bu duruma bir çare bulmaya çalışıyor.