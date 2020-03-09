Murat Dalkılıç-Hande Erçel çifti kira ödemekte zorlanıyor

Oyuncu Hande Erçel ile popçu Murat Dalkılıç 9 aylık ilişkilerine Eylül 2018’de mola vermişti. Mart 2019’da ise aşkta ikinci etap başlamıştı. Çift, yeni ilişkilerinde aylık kirası 25 bin lira olan bir villayı gezip beğendi, taşınma kararı aldı.

Kira ve aidattan şikayetçiler

Çift, Çubuklu Vadi Konakları'nda Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar, Arda Turan ve Türkan Şoray’la komşuydu. İkili, son dönemlerde artan kira ve aidat parasından oldukça şikayetçi olmaya başladı.

Eskisi kadar konseri yok

Takvim'in haberine göre Murat Dalkılıç, konserlerinin azalması, giderlerin de artmasıyla yakın çevresine dert yanmaya başladı. Eskisi kadar konserlerinin olmadığını söyleyen Dalkılıç, bu duruma bir çare bulmaya çalışıyor.







