Aşk hayatıyla bir türlü gündemden düşemeyen şarkıcı Murat Dalkılıç yine yeni bir aşkla gündeme geldi. Popçu bu sefer de geçen günlerde ayrıldığı Hande Erçel’in yakın arkadaşı Melis Sezen ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde.

'ÇOK GÜZEL BİR FİLM ÇEKTİK O KADAR'

Ortaya atılan iddiaların ardından oyuncu Melis Sezen'den açıklama gecikmedi. İşte genç oyuncunun açıklaması:

"Son günlerde Murat Dalkılıç'la hakkımda çıkan haberler asla gerçeği yansıtmamaktadır. Sevgili Murat'la çok güzel bir film çektik, o kadar... Sevgililik diye bir şey söz konusu değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla..."

Öte yandan Melis Sezen, Hande Erçel'in yakın arkadaşı. Hatta ikili birlikte Siyah İnci dizisinde de rol aldı.

﻿﻿﻿ 'AİLEMLE OLMAKLA İSTİYORUM'

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıktan sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur. Tek konsantrasyonum annem ve biz bu kötü günleri en güzel şekilde atlatacağız. Bu dönemde hassasiyetinizi rica ederim.''

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