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  • Murat Dalkılıç ile Hande Erçel gittikleri mekanda tartıştı

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel gittikleri mekanda tartıştı

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Arnavutköy’de bir balıkçıda görüntülendi. Ünlü çiftin keyifli başlayan gecesi tatsız bitti.

14 Ekim 2019, Pazartesi 12:53
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Murat Dalkılıç ile Hande Erçel gittikleri mekanda tartıştı

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, önceki akşam Arnavutköy’deki Sur Balık’taydı. Baş başa yemeğe çıkan çiftin keyifli başlayan gecesi tatsız bitti. Erçel ve Dalkılıç, sohbet ettikleri sırada birden tartışmaya başladı.

Diğer müşterilerin dikkatini çektiklerini fark edince restorandan ayrılan ikili, kapıda bir süre araçlarının getirilmesini bekledi. Bir süre mekanın önünde bekleyen çift vale gecikince mekana yeniden döndü.

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel valenin aracı getirmesinin ardından hızla mekandan uzaklaştı.


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