Murat Dalkılıç ile Hande Erçel gittikleri mekanda tartıştı

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel gittikleri mekanda tartıştı Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Arnavutköy’de bir balıkçıda görüntülendi. Ünlü çiftin keyifli başlayan gecesi tatsız bitti.