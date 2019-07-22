Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel, Acun Ilıcalı'yla buluştu
Çeşme'de tatil yapan TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, teknesinde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Ilıcalı'nın teknesinde Murat Dalkılıç, Hande Erçel, İbrahim Kutluay ve eski Survivor yarışmacıları vardı
Acun Ilıcalı, yoğun geçen sezonun ardından İzmir Çeşme'de tatil yapıyor. Misafirlerini teknesinde ağırlayan Ilıcalı'nın Instastory'de paylaştığı fotoğraftaki ünlü isimler dikkat çekti.
Acun Ilıcalı, teknesinde Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç, eski Survivor yarışmacıları Damla ve Murat ile eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ı ağırladı.
Haberin fotoğrafları için tıklayınAcun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye açıklaması