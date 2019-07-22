Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel, Acun Ilıcalı'yla buluştu

Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel, Acun Ilıcalı'yla buluştu Çeşme'de tatil yapan TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, teknesinde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Ilıcalı'nın teknesinde Murat Dalkılıç, Hande Erçel, İbrahim Kutluay ve eski Survivor yarışmacıları vardı