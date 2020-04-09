Resme olan yeteneği ile bilinen Hande Erçel, sevgilisine yağlıboya tablo yapmayı öğretiyor. Murat Dalkılıç ise Hande Erçel’e enstrüman çalma dersi veriyor. Villalarının alt katını resim atölyesi ve müzik stüdyosu şeklinde dizayn eden çift buraya ‘karantina konservatuarı’ adını takmış.

'Bir diğer zevkimiz de mutfakta değişik tatlar yaratmak'

Bu arada Murat Dalkılıç sevgilisi için internet üzerinden keman, üflemeli çalgılar gibi birçok müzik aleti sipariş etmiş. Hande Erçel için online ders verecek hoca bulmuş. Sevgililer “Birlikte hem resim hem de beste yapıyoruz. Şarkı sözü yazıyoruz. Bir diğer zevkimiz de mutfakta değişik tatlar yaratmak” diyor.

Çift Çubuklu'da bir villada oturuyor.

'Bizimki dilini çıkarmayı öğrendi'

Öte yandan yeğeni Aylin Mavi ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, sempatikliği ile takipçilerinin beğenisini topladı.

Hande Erçel’in fotoğrafı Instagram hesabınan yayınlamasından sonra Twitter’da gündem oldu. Binlerce yorum yapılan fotoğrafa, Erçel'in hayranları adeta bayıldı. Güzel oyuncu fotoğrafını "Bizimki dilini çıkarmayı öğrendi 😍😛 deliriyorummmm!! Mavisiii..." notuyla paylaştı.







