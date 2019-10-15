Hande Erçel ve Murat Dalkılıç önceki akşam baş başa romantik bir yemek yemek için bir balık restoranına gitti. Ancak yemek planladıkları gibi gitmedi. Bir anda masada sesler yükseldi, kavga alevlendi. Murat Dalkılıç 'yeter artık' diye bağırdı.

Daha sonra Hande Erçel etrafındaki bakışlardan rahatsız olduğu için mekanı terk etmek istedi. Mekan çıkışında gazeteciler tarafından görüntülenen çiftin suratının asık olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Murat Dalkılıç 'görüşmeye vaktimiz yok' dedi Hande Erçel çılgına döndü

Tartışmanın nedeni ise kıskançlıktı. Murat Dalkılıç Hande Erçel'e, klip çekimi nedeniyle fazla görüşemeyeceklerini belirtti. Azize dizisiyle gündeme gelen ve son derece yoğun olan Hande Erçel ise ilişkilerine daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini belirtti.

Kıbrıs'ta da kavga etmişlerdi

Çift geçenlerde Kıbrıs tatiline gittiklerinde de kıskançlık yüzünden kavga etmişlerdi.





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