Magazin Murat Dalkılıç'ın sevgilisi yanında yok

Murat Dalkılıç'ın sevgilisi yanında yok

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Murat Dalkılıç'ın sevgilisi yanında yok

Dizi seti başladığı için sevgilisi Hande Erçel'siz tatile giden Murat Dalkılıç gün boyu gölgede oturdu. Ali KESER / POSTA

23 Haziran 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Popçu Murat Dalkılıç, Bodrum’da detoksa girdi. Sevgilisi Hande Erçel’i oynadığı dizinin seti başladığı için İstanbul’da bırakan şarkıcı gün boyu kaldığı otelin plajında dostları ile vakit geçirdi. Denize girmek yerine gölgede kalmayı tercih eden Dalkılıç bir ara arkadaşının kızıyla oynadı. Otelde devam eden detoks kampının diğer misafirleri ise Şeyma Subaşı ile Saba Tümer’di.

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