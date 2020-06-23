Popçu Murat Dalkılıç, Bodrum’da detoksa girdi. Sevgilisi Hande Erçel’i oynadığı dizinin seti başladığı için İstanbul’da bırakan şarkıcı gün boyu kaldığı otelin plajında dostları ile vakit geçirdi. Denize girmek yerine gölgede kalmayı tercih eden Dalkılıç bir ara arkadaşının kızıyla oynadı. Otelde devam eden detoks kampının diğer misafirleri ise Şeyma Subaşı ile Saba Tümer’di.

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