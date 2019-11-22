Murat Dalkılıç, üç yıl aradan sonra Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle, ’Afeta’ albümüyle müzikseverlerle buluşuyor. Çalışmada 6 parçanın söz ve müziğine imza atan şarkıcı, Gülşen Aybaba’nın yönetmenliğinde ‘Kim Kafa Tutabilmiş Aşka’ya klip çekti. Dalkılıç’ın oyunculuk performansı ise göz doldurdu.









Afeta adlı albümde birbirinden iddialı parçalar yer alırken albümün en dikkat çeken parçalarından biri de Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel’e yazdığı ‘Müjgan’ oldu. ‘Müjgan’ı ilk kez Harbiye Açıkhava Konserinde seslendiren Dalkılıç, dinleyicilerden tam not aldı. Dalkılıç'ın Afeta albümü bugünden itibaren tüm dijital müzik platformlarında.

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