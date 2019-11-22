Murat Dalkılıç'tan Afeta albümü geldi
Murat Dalkılıç 3 yıllık sessizliğini bozdu. 10 şarkıdan oluşan yeni albümü ‘Afeta’yı çıkardı. Albümün en dikkat çeken parçalarından biri de Murat Dalkılıç’ın sevgilisi Hande Erçel’e yazdığı ‘Müjgan’. Popçu ilk klibi ise söz ve müziği Ersay Üner’e ait ‘Kim Kafa Tutabilmiş Aşka’ adlı şarkıya çekti.
Murat Dalkılıç, üç yıl aradan sonra Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle, ’Afeta’ albümüyle müzikseverlerle buluşuyor. Çalışmada 6 parçanın söz ve müziğine imza atan şarkıcı, Gülşen Aybaba’nın yönetmenliğinde ‘Kim Kafa Tutabilmiş Aşka’ya klip çekti. Dalkılıç’ın oyunculuk performansı ise göz doldurdu.
https://twitter.com/MuratDalkilic/status/1196761590407802880
Afeta adlı albümde birbirinden iddialı parçalar yer alırken albümün en dikkat çeken parçalarından biri de Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel’e yazdığı ‘Müjgan’ oldu. ‘Müjgan’ı ilk kez Harbiye Açıkhava Konserinde seslendiren Dalkılıç, dinleyicilerden tam not aldı. Dalkılıç'ın Afeta albümü bugünden itibaren tüm dijital müzik platformlarında.
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