Murat Dalkılıç'tan romantik paylaşım

Oyuncu Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Murat Dalkılıç'tan aşk pozu geldi

01 Eylül 2019, Pazar 23:27
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Murat Dalkılıç'tan romantik paylaşım

Hande Erçel ile fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı Dalkılıç'a binlerce beğeni ve yorum geldi.

Dalkılıç yaptığı paylaşımda, "Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği...

Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun..." ifadelerini kullandı.

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