Murat Dalkılıç'tan romantik paylaşım
Oyuncu Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Murat Dalkılıç'tan aşk pozu geldi
Hande Erçel ile fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı Dalkılıç'a binlerce beğeni ve yorum geldi.
Dalkılıç yaptığı paylaşımda, "Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği...
Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun..." ifadelerini kullandı.
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