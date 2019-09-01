Hande Erçel ile fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı Dalkılıç'a binlerce beğeni ve yorum geldi.

Dalkılıç yaptığı paylaşımda, "Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği...

Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun..." ifadelerini kullandı.

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