Murat Dedeman yoğun bakımda

Bülent Cankurt'un 'Ünlü iş adamı yoğun bakımda' başlıklı yazısı şöyle:

''Şubat ayında ablası Nazire Dedeman Çağatay'ı kaybeden Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman'ın yoğun bakımda olduğunu öğrendim.

Ablası ile aynı dönemde açık kalp ameliyatı olan, hatta bu yüzden onun cenazesine katılamayan Murat Bey'in ameliyatı başarılı geçmişti. Ancak geçen hafta apar topar hastaneye kaldırılmış.

Bir haftadır yoğun bakımda olan Murat Bey'in vücudunda nedenini bulanmayan bir enfeksiyon oluşmuş.

Eşi Sevda Hanım ve çocukları, umutla doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur.

Umarım bir an önce sağlığına kavuşur.''

Haberin fotoğrafları için tıklayın Murat Dedeman ile Sevda Zengin evlendi