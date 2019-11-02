Murat Gezer gece turlarına hız verdi

Bir buçuk senedir merhum nişanlısı Mina Başaran'ın acısını yaşayan iş insanı Murat Gezer, gece turlarına başladı.

Geçen hafta da birlikte görüntülenmişlerdi

Murat Gezer, önceki gece Klein isimli mekandaydı. Sabaha karşı mekandan çıkan iş insanının yanında geçen hafta da birlikte görüntülendiği meçhul bir kadın vardı.

Flaşlar panikletti

Takvim'in haberine göre; ünlü iş insanı ve arkadaşı, flaşlar patlayınca panik yaptı.

İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci Pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu haberi de okudular Mina Başaran mezarı başında anıldı

Haberin fotoğrafları için tıklayın Murat Gezer meleği Mina Başaran'ı unutamadı