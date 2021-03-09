Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Bolu'da ortaya çıktı
Yeni aşıklar Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Bolu'da birlikte kayak yaptı. Halil Kalmuk/ POSTA
09 Mart 2021, Salı 09:20 Son Güncelleme:
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İş insanı Murat Gezer, 14 Nisan 2018’de nişanlısı Mina Başaran ile nikah masasına oturacaktı ki, 11 Mart’ta gelen şok haberle yıkılmıştı. Mina Başaran İran’da meydana gelen uçak kazasında 7 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmişti.
Uzun süre yas tutan Murat Gezer sonunda kalbini Banu-Hakan Çarmıklı’nın kızlarından Nazlı’ya kaptırdı. İlişkilerini gözlerden ırak yaşayan sevgililer, hafta sonunda ilk kez ortaya çıktı.
Bolu Kartalkaya’daki Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort’ta tatil yaptılar.