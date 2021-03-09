Magazin Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Bolu'da ortaya çıktı

Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Bolu'da ortaya çıktı

Magazin

Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Bolu'da ortaya çıktı

Yeni aşıklar Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Bolu'da birlikte kayak yaptı. Halil Kalmuk/ POSTA

09 Mart 2021, Salı 09:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İş insanı Murat Gezer, 14 Nisan 2018’de nişanlısı Mina Başaran ile nikah masasına oturacaktı ki, 11 Mart’ta gelen şok haberle yıkılmıştı. Mina Başaran İran’da meydana gelen uçak kazasında 7 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Uzun süre yas tutan Murat Gezer sonunda kalbini Banu-Hakan Çarmıklı’nın kızlarından Nazlı’ya kaptırdı. İlişkilerini gözlerden ırak yaşayan sevgililer, hafta sonunda ilk kez ortaya çıktı.

Bolu Kartalkaya’daki Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort’ta tatil yaptılar.

İlgili Haberler
Murat Gezer gece turlarına hız verdi


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
9 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Hayalleri için beni terk etti
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Bu çağ kadınların yüzünü güldürecek
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Herkes bir günlüğüne kadın olsun!
Elif Demirtaş Bilir
Suna Akyıldız
Cenaze evinde kutlama yapılır mı?
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
8 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
Öner Döşer
Şirin Sever
Lütfen indirmeyin!
Şirin Sever
Funda Duru
Efsane kadınlar kulübü
Funda Duru
Uğur Alkapar
Aşık ve isyankar
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
Evlerde yaşanan büyük dönüşüm!
Yasemin Candemir
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Teşkilat: Yaşayan bir ülke dizisi'