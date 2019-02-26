Murat Karahan, opera tadında türküler söyleyecek

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren’in ölümsüz şarkılarından seçkilerin yer aldığı "Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları" konserleri ve albümü, Limak Filarmoni Orkestrası kurucularından dünyaca ünlü tenor Murat Karahan’ın yorumuyla müzikseverlere sunulmuştu.

Karahan’ın çok sesli müziği geniş kitlelere yayma hedefiyle Anadolu’da çıktığı müzik yolculuğu, türkü konserleriyle devam edecek.

Tenor Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Limak Filarmoni Orkestrası ile türkü konserleri için çalışmalara başladıklarını, bahar aylarında konserleri müzikseverlere sunmak istediklerini söyledi.

Limak Filarmoni Orkestrası’nı geçen sene Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile kurduklarını, Şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestra ile yaptıkları ilk prodüksiyon çalışmalarında Zeki Müren şarkılarını çok sesli hale getirdiklerini aktaran Karahan, benzer çalışmayı, türkü konserleri kapsamında yapacaklarını belirtti.

Zeki Müren Şarkıları konserlerinde, seyirciye türkü konserleri yapacakları için söz verdiklerini belirten Karahan, konser için çalışmalara başladıklarını ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

'TÜRKÜLERİ SEÇMEKTE ZORLANIYORUZ'

Karahan, türkülerin müzik kültürü açısından çok değerli olduğunu ve hepsini çok sevdiğini söyledi.

Annesinin ve babasının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Karahan, "Ben Türk Sanat Müziği eserlerini annemden, türkülerin de hepsini babamdan öğrendim. Bu konuda kendimi şanslı addediyorum." dedi.

Türkiye’nin zengin kültürel yapısının türkülere de yansıdığını dile getiren Karahan, şunları kaydetti:

"Öyle zengin bir coğrafyada yaşıyoruz ki 7 bölgemizin hepsinin zenginlikleri birbirinden ayrı. Bu tabii melodik yapıya da yansıyor. Nereye gitseniz o kadar güzel türkülerimiz var ki Urfa’ya gitseniz başka bir güzellik, Karadeniz’e gitseniz başka bir güzellik. Orta Anadolu, Trakya türküleri bir başka güzel. Seçim aşamasında zorlanıyoruz. Birbirinden güzel hikayesi olan, insanın içine dokunan türkülerimiz var. Çalışmaların repertuvar aşaması bitmek üzere. Limak Filarmoni Orkestrası ile bahar aylarında da inşallah bir türkü konseri gerçekleştireceğiz."

İlk türkü konserini Ankara’da vereceklerini, ardından İstanbul’da da konser düzenleyeceklerini belirten Karahan, "Konser sonrasında da belki türkü albümünü müzikseverlerimize sunarız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

AA