Murat Kekilli kimdir, kaç yaşındadır?

TRT’nin Ramazan ekranında başlayan mini dizi Dengi Dengine konusu ve oyuncularıyla ilgiyle takip ediliyor. Şarkıcı Murat Kekilli de Dengi Dengine dizisiyle oyunculuğa adım attı. Dengi Dengine dizisinde Seyfi karakterine hayat veren şarkıcı Murat Kekilli internette merak ediliyor. Peki, Murat Kekilli kimdir, kaç yaşında? İşte Murat Kekilli hakkında merak edilenler…

Şarkıcı Murat Kekilli, 'Dengi Dengine' dizisi ile ilk kez oyunculuğa adım attı. Murat Kekilli, 'Dengi Dengine' dizisinde, kaybettiği oğlunun hayalini gerçekleştirmek için oğlunun arkadaşları Mert, Gökçe ve Bora’nın müzik grubuna katılan 'Seyfi' karakterine hayat veriyor.

MURAT KEKİLLİ KİMDİR?

Bu Akşam Ölürüm şarkısı ile 90’lara damgasını vuran Murat Kekilli 18 Nisan 1968 tarihinde Adana‘da doğmuştur. Babasının adı Mustafa Kekilli, annesinin adı Sıdıka Kekilli’dir. Hüseyin Kekilli adında kardeşi vardır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Adana’da tamamladı. Müzik hayatına ilk piyano ile başladı.

1992-1993 sezonunda Adana devlet konservatuar sınavlarını kazanandı ve bir yıl kadar devam edip ayrıldı. 1994 yılında İstanbul’a geldi. Daha sonra Yolcular adlı grup ile çalışmalarına başlar. Aynı yıl ilk grubunun ismi olan Kilikyalıları kurdu. 1996 yılında ilk albümü “Vay Be! Eşek Gözlüm” adı ile çıkardı. 1999 yılında “Bu Akşam Ölürüm” adlı albümünü çıkardı. Büyük bir ilgi gören bu albüm sayesinde tüm Türkiye’de tanındı.

2013 yılında “Gümüş Teller” albümü ile tekrar müzik hayatına döndü. Murat Kekilli, son olarak TRT’nin mini dizisi Dengi Dengine’de Seyfi Karakterini canlandırdı.

ÖDÜLLERİ

2000 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - Rock En iyi sanatçı ödülü

ALBÜMLERİ

1996 - Vay Be! Eşek Gözlüm

1999 - Bu Akşam Ölürüm

2000 - Vay Be

2002 - Yedialtı

2004 - Avara

2006 - Bir Ahir Zaman

2010 - Kalbimdeki Darp

2013 - Gümüş Teller