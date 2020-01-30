Murat Kurum: Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşüm olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamaları şöyle:

Biz bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümde kararlıyız.

Hasar tespiti yüzde 40 oranında tamamlandı.

Biz vatandaşlarımızın kalıcı konutları inşaatına başladık.

Afet bölgesinde alınması gereken her karar alınmıştır.

Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmaları yapıyorlar.

Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar.

Ben Elazığ genelinde olmadığını düşünüyorum.

Hasar tespit çalışmalarını harita üzerinde işledik.

3+1 konutlar brüt 120 metrekare olacak.



