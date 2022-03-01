Kültür & Sanat Murat Mermer ve Mehmet Coşkundeniz SMA'lı bebekler için sahneye çıkacak

Murat Mermer ve Mehmet Coşkundeniz SMA'lı bebekler için sahneye çıkacak

Kültür & Sanat

Murat Mermer ve Mehmet Coşkundeniz SMA'lı bebekler için sahneye çıkacak

SMA Tip 1 hastası Kuzey Ali ve Nefes adlı bebeklere yardım için Mask Beach'te yardım konseri düzenlenecek. Beylikdüzü'nde mekanda sanatçı Murat Mermer ve Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz sahne alacak.

01 Mart 2022, Salı 14:45 Son Güncelleme:
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SMA Tip 1 hastası Kuzey Ali ve Nefes bebekler için yardım konseri düzenleniyor. İstanbul Beylikdüzü'ndeki West Marina'nın içinde yer alan Mask Beach'te 6 Mart Pazar günü yapılacak konserde Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Murat Mermer sahne alacak. Ayrıca Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz de DJ performansıyla konsere katkıda bulunacak.

Konserin tüm geliri Kuzey Ali ve Nefes bebeklerin tedavisi için ailelerine bağışlanacak. İki bebeğin aileleri, "Çocuklarımızın tedavisi için zamanımız çok azaldı. Alacağınız bir bilet belki de onların yaşamasını sağlayacak" diyor. Konserin biletleri Biletix'te satışa sunuldu.

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