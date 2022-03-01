SMA Tip 1 hastası Kuzey Ali ve Nefes bebekler için yardım konseri düzenleniyor. İstanbul Beylikdüzü'ndeki West Marina'nın içinde yer alan Mask Beach'te 6 Mart Pazar günü yapılacak konserde Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Murat Mermer sahne alacak. Ayrıca Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz de DJ performansıyla konsere katkıda bulunacak.

Konserin tüm geliri Kuzey Ali ve Nefes bebeklerin tedavisi için ailelerine bağışlanacak. İki bebeğin aileleri, "Çocuklarımızın tedavisi için zamanımız çok azaldı. Alacağınız bir bilet belki de onların yaşamasını sağlayacak" diyor. Konserin biletleri Biletix'te satışa sunuldu.