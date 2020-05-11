Murat Övüç babasının mezarında mezar taşı reklamı yaptı

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş için "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın" diyen Övüç, bu açıklamalardan kısa süre sonra Yerlitaş'ın mezarını ziyaret ederek dua okutmuştu. Ancak Övüç'ün bu ziyaretini video çektirmesi sosyal medyada tepki toplamıştı. Övüç’ün, mezar başında ağlarken kendini videoya çektirmesi ve ölmüş bir kişiyi Instagram'da etiketleyerek paylaşım yapması eleştirilere neden olmuş, Övüç'ü eleştirenler "şov yapıyor" diye tepki göstermişti.

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Murat Övüç, babasının mezarı başında "Bayram yaklaşıyor. Kabristanlara ziyarete geleceğiz. Onları da güzelleştirmemiz lazım. Bakın benim babamın mezarı siyah granit yapıldı" dedi.







