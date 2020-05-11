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Magazin Murat Övüç babasının mezarında mezar taşı reklamı yaptı

Murat Övüç babasının mezarında mezar taşı reklamı yaptı

Magazin

Murat Övüç babasının mezarında mezar taşı reklamı yaptı

Nur Yerlitaş’ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çeken Murat Övüç bu kez de babasının mezarı başında mezar taşı reklamı yaptı.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 22:18 Son Güncelleme:
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Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş için "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın" diyen Övüç, bu açıklamalardan kısa süre sonra Yerlitaş'ın mezarını ziyaret ederek dua okutmuştu. Ancak Övüç'ün bu ziyaretini video çektirmesi sosyal medyada tepki toplamıştı. Övüç’ün, mezar başında ağlarken kendini videoya çektirmesi ve ölmüş bir kişiyi Instagram'da etiketleyerek paylaşım yapması eleştirilere neden olmuş, Övüç'ü eleştirenler "şov yapıyor" diye tepki göstermişti.

Mezar taşı reklamı

Murat Övüç, babasının mezarı başında "Bayram yaklaşıyor. Kabristanlara ziyarete geleceğiz. Onları da güzelleştirmemiz lazım. Bakın benim babamın mezarı siyah granit yapıldı" dedi.


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