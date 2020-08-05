Murat Övüç kadınların eyleminden kovuldu, küplere bindi

Bodrum’da bir gurup kadın, kadın hakları ile ilgili eylem yaptı. Bodrum Kadın Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, oturma eylemi yaptı. Eylem esnasında meydandan lüks bir araçla geçen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, eylemi görüp alana gelmek istedi. Eylemciler ise Murat Övüç’ün daha önce kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle Övüç’ü alanda istemedi.

Murat Övüç kadınlara 'cahil' dedi

Eylemcilerden Cihan Aydın Bozkurt isimli bir kadınla tartışan Övüç, eylemcilere tepki gösterip alandan ayrıldı. Övüç, “Yanılıyorsunuz. 2 yıl önceydi o. 2 yıl. Cahil. 2 yıl önceki konuşmamı yeni yayınlanmış gibi anlattılar burada. Böyle cahil insanlar, bunlara inanıyor işte” diye bağırdıktan sonra aracın ön yolcu koltuğuna bindi. Araç sonra hızla meydandan uzaklaştı.

'Kendisini aklamaya geldİ'

Oturma eylemi sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Cihan Aydın Bozkurt, “Murat Övüç, bu eylem üzerinden kendisini aklayamaz. Kadınlar şiddete uğrarken onun söylediği her şeyi biliyorum. Bunu 2 yıl önce söyledim diyerek aklayamaz. Bunun hiçbir şekilde pişmanlığı olmaz. Öncelikle tutumunun değişmesi gerekiyor, buraya katılarak olmuyor. Kendisini aklamaya geldi" dedi.

Yeşim Salkım'a küfür etti

Öte yandan Murat Övüç, daha önce de bu konuyla ilgili tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a sahne aldığı sırada cinsiyetçi küfür etti.

'Kazanacağım parayı da kadın derneklerine bağışlayacağım'

Salkım, sosyal medya hesaplarından söz konusu görüntüleri paylaşarak konuyu mahkemeye taşıdığını söyledi:

“Yorum sizin... ‘Nerede mağdur kadın var yanındayım’ diyen bu zavallı sizlere emanet. Çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Hayatımda tek yapmadığım meslek de o. Haksızlık yapmış, insanlara kötü davranmış olabilirim zamanında. İşin o tarafında değilim.

Sizden rica ediyorum, lütfen şu konuya sahip çıkın. Bu, bütün kadınlar adına vereceğim mücadele olacak. Buradan kazanacağım parayı da kadın dernekleri ve bütün şiddet görmüş kadınlara bağışlayacağım.”

'Hukuki süreci başlatıyoruz'

Sanatçının avukatı da hukuki süreci başlattıklarını duyurdu: “Şahsın, kadına yönelik şiddeti teşvik edici nitelikte yaptığı konuşmalarının ardından bir kadını alenen hakarete maruz bırakması kadına karşı şiddetin farklı bir şekilde tezahürüdür. Tarafımızca her türlü hukuki ve cezai yola ivedilikle başvurulacaktır.”

Birçok ünlü isim de sosyal medya hesabından Salkım’a destek verdi. Fulden Uras, “Umarım Türkiye tarihinin en rekor tazminat davasının ödeyeni olursun Murat Övüç” açıklamasını yaparken, Nilgün Belgün de “Utanıyorum” dedi.







