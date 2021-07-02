Sosyal medyada çektiği videolarla ve söylediği şarkılarla adını duyuran fenomen Murat Övüç’ün oğlu Burak Övüç, aracıyla ilerlerken yerleşim yeri olan bölgeye doğru silahla ateş açtı. Bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaşan Burak Övüç’e tepkiler çığ gibi büyüdü.

BURAKCAN ÖVÜÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Çektiği neşeli videolar ve yaptığı yorumlarla sosyal medyada fenomen olan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, 14 Nisan 2001’de doğdu. Burakcan Övüç’ün aslen Vanlı olduğu biliniyor. Babası Murat Övüç, geçtiğimiz sene doğum günü için oğlu ile ilgili bir paylaşım yapmıştı.

Murat Övüç, “Benim canım oğlum, aslanım, nefesim, gururum 19 yaşına girdi bugün. Ağır başlı asil oğlum, iyi ki doğdun mutlu yıllar babacım” ifadelerini kullanmıştı.

Katıldığı bir programda oğlunun vefat etmeden önce babaannesiyle birlikte yaşadığını, onun terbiyesiyle büyüdüğünü söyleyen Murat Övüç, oğlu Burakcan Övüç'ün her sabah kalkıp babaannesinin kahvaltısını hazırladığını anlattı. Övüç, ‘’Eski eşim tekrardan evlendi bir kızı dünyaya geldi. Burakcan Övüç de kardeşini çok seviyor, beraber vakit geçiriyorlar” açıklamasında bulunmuştu.

ARAÇLA İLERLERKEN SİLAHLA ATEŞ AÇMASI TEPKİ ÇEKTİ

Fenomen Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş etti.

Trafikte adeta terör estiren Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş açtı.

Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Burakcan Övüç, bu paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

Burakcan Övüç, daha evvel de bacağının üstüne koyduğu tabancayla otomobilini kullanmıştı.