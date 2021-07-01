Türkiye Murat Övüç'ün oğlu dehşet saçtı!

Murat Övüç'ün oğlu dehşet saçtı!

Türkiye

Murat Övüç'ün oğlu dehşet saçtı!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobil camından küfrederek etrafa defalarca ateş açtı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü.

Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra ise sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA 



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