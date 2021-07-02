Türkiye Murat Övüç’ün oğluyla ilgili flaş gelişme

Murat Övüç’ün oğluyla ilgili flaş gelişme

Türkiye

Murat Övüç’ün oğluyla ilgili flaş gelişme

Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, gözaltına alındı. Övüç evinde olayda kullandığı anlaşılan kurusıkı tabanca ile fişekleri ele geçirildi.

02 Temmuz 2021, Cuma 18:30 Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç (21) Silivri’de yakalayarak gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ’da gerçekleştirdiğini ifade eden Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

DHA

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