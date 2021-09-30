Türkiye Murat Özdemir yarışmadan diskalifiye edilmişti! Yine rahat durmadı! Bu kez de...

Murat Özdemir yarışmadan diskalifiye edilmişti! Yine rahat durmadı! Bu kez de...

Türkiye

Murat Özdemir yarışmadan diskalifiye edilmişti! Yine rahat durmadı! Bu kez de...

Televizyon kanalındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir, Bolu'da aracı kaldırıma park ettikten sonra polislere rüşvet teklif etmesiyle gündeme gelmişti. Murat Özdemir yine rahat durmadı.

30 Eylül 2021, Perşembe 16:22 Son Güncelleme:
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Bolu'da aracını kaldırıma park eden ve polislere rüşvet teklif eden, bir televizyon kanalındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir, yine aynı yere minibüsünü park edince polislerle tartıştı. Gazeteci ve polislere sataşıp, sosyal medyadan yayın yapan Özdemir, gözaltına alındı.


Olay, öğle saatlerinde, PTT Caddesi'nde meydana geldi. Katıldığı televizyon kanalındaki yarışmadan diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir, 31 Ağustos'ta, aracını kaldırım üzerine park etmesi nedeniyle ceza kesen polislere cebinden çıkardığı paralarla rüşvet teklif ederek de tepki çekmişti. Özdemir, aynı yere bu kez de kendisine ait minibüsü park ederek, yine olay çıkardı.

Özdemir ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi, görüntü çeken gazeteciler ile olay yerine gelen Polis ekiplerine sataştı. Bu sırada cep telefonuyla sosyal medyadan da canlı yayın yapan Özdemir, polislere dönerek, "Bizim paramız çok, bırakın ceza kessinler” dedi.

Polisin uyarılarına rağmen canlı yayını sürdüren Murat Özdemir ile arkadaşı, gözaltına alındı.

Murat Özdemir hakkında, 1 ay önce de sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya hakaret ettiği ve aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatılmıştı. Gözaltına alınan Özdemir, 'maske takmamak'tan idari, 'alkollü araç kullanmak'tan ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan da hakkında işlem uygulanıp, serbest bırakılmıştı. 


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