Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Murat Özdemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı ve ardından tekrar gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden getirildiği sırada televizyoncu Acun Ilıcalı'ya seslenen Murat Özdemir'den Tarım ve Orman Bakanlığı da şikayetçi oldu.

Adını Yemekteyiz ve MasterChef yarışmalarıyla duyuran Murat Özdemir'in papağana işkence yaptığı videonun yankıları sürüyor.

Murat Özdemir'in Jako cinsi papağana uyguladığı şiddetin ardından aylar önce katıldığı Yemekteyiz yarışmasındaki görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz programına katılan Murat Özdemir yarışmacıları evinde ağırlamıştı. Yemek hazırlık sürecinde Onur Büyüktopçu'nun ''Papağanınız konuşmuyor hiç'' sorusuna Özdemir, ''Konuşur, yaklaşayım'' cevabını vermişti.

''NİYE ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BU PAPAĞAN?''

Murat Özdemir, papağanın yanına yaklaşmasıyla papağan bağırmaya başlamış, Onur Büyüktopçu da ''Niye çığlık çığlığa bu papağan?'' sorusunu sormuştu. Özdemir de ‘Beni sevmiyor’ ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA OLAN OLAN O VİDEO:

Haberin fotoğrafları için tıklayın Ünlülerden papağana işkence yapan Murat Özdemir'e tepki yağdı