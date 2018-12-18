Sosyal medya hesabından evindeki papağana işkence ettiği görüntüleri paylaşan Masterchef yarışmacısından diskalifiye edilen Murat Özdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı gözaltı talimatı vermişti.

Dün gece Beşiktaş Ortaköy'deki evinde gözaltına alınan Murat Özdemir'in, Beşiktaş Araştırma Büro Amirliği'nde ifadesi alındı.

Murat Özdemir'in ifadesinde, "Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, Daha sonra toparlanamadım. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öne sürüldü.

Savcılık, ifadesinin ardından sabah kendi imkanlarıla adliyeye gelmesi koşuluyla Murat Özdemir'in serbest bırakılması talimatını verdi.

Ancak gece Murat Özdemir'in evinin önünde protesto amaçlı bir grubun toplanması ve alkollü olması nedeniyle sabaha kadar karakolda tutulması kararlaştırıldı.

Sabah saatlerinde de savcılık polise yeni bir talimat vererek Özdemir'in 'Mevcutlu' olarak savcılığa sevk edilmesi talimatını verdi.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir adliyeye getirildi.

'Uyuşturucu', 'Mala zarar vermek' ve 'Aile içi şiddet' gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sebebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı ortaya çıkan Murat Özdemir, papağana işkence ettiği video ile tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.











