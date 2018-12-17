Murat Özdemir'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri büyük tepki topladı. Papağanın boğazını sıkarak feci şekilde işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulundu.

Acun Ilıcalı daha sonra Twitter ve Instagram hesapları üzerindn açıklama yaparak, "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ezgi Mola sosyal medyadan şu çağrıda bulundu: Lütfen bu adamı yakalayıp cezalandırın bu adam cinayet de işler. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da Ezgi Mola'nın göndersini paylaşarak destek verdi.

Öte yandan Ömür Gedik, "Bu adam son derece tehlikeli bir sapık... hasta ruhlu... evini bilen varsa yazsın gidip alacağız o hayvancağızı... kendisi de en kısa zamanda gözaltına alınmalı... devlet yetkililerini göreve çağırıyorum..." açıklamasını yaptı.

Bu haberi de okudular Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, paylaştığı görüntü sonrası gözaltına alındı