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Murat Özdemir'in skandal bir videosu daha ortaya çıktı: Kuşumu yemeye karar verdim

Papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınan Murat Özdemir'in bir skandal paylaşımı daha ortaya çıktı

18 Aralık 2018, Salı 15:46 Son Güncelleme:
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Murat Özdemir'in skandal bir videosu daha ortaya çıktı: Kuşumu yemeye karar verdim

MasterChef programının eski yarışmacılarndan Murat Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu nedeniyle Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat Özdemir, yeniden Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Özdemir, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLK SÖZLERİ: İŞKENCE YAPMADIM, PARMAĞIMI ISIRDI

Yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Murat Özdemir, gazetecilere "Papağana işkence yapmadım. Parmağımı ısırdı" dedi. 

Fotoğraf: Hürriyet

Ters kelepçeli olarak adliyeye giriş yaptığı gözlenen Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı ve akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

''KARNIM ACIKTI KUŞUMU YEMEYE KARAR VERDİM''

Yemekteyiz programına katıldığı dönemde çekilmiş görüntülerde papağanının kendisine karşı son derece tepkili olduğu görülen Murat Özdemir’in sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşım daha gün yüzüne çıktı.

Videoda Murat Özdemir'in ''Canım sıkıldı, karnım acıktı kuşumu yemeye karar verdim'' dediği görülüyor.

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