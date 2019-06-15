Murat Sağlam kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu haberin ardından Murat Sağlam kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Murat Sağlam’ın futbol kariyeri…
Fenerbahçe Murat Sağlam transferini resmi internet sitesinden duyurdu. Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Peki, Murat Sağlam kimdir? İşte detaylar…
MURAT SAĞLAM KİMDİR?
10 Nisan 1998'de Hameln'de doğan Murat, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. U21 Milli Takımımızında formasını giyen Murat'ın piyasa değeri 125 bin Euro. Orta saha ve forvet arkasında oynayabilen Murat, dinamizmi ve şert şutları ile dikkat çekiyor.
İlk olarak 2018-2019 sezonunda Wolfsburg II forması giyen Murat Sağlam, 25 maçta forva giydi ve 6 gol attı, 4 de asist yaptı.