Murat Sarıkaya "Türkiye yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. İran, Irak, KATAR Sudi Arabistan ,Kuveyt, Azerbaycan İstanbul'u, Avrupa ve Amerikalılar ise Ege ve Akdeniz'deki illerimizi tercih ediyor. Türkiye'den gayrimenkul alarak, yatırım yapmayı tercih eden ülke sayısı 180'nin üzerindedir. Ülkemizde tercih edilen iller her geçen gün artış göstermektedir" sözleriyle ülkelere göre konut satışlarını değerlendirdi.

Koronavirüs döneminde ev satışları ile ilgili konuşan Murat Sarıkaya "Bu dönemde yasaklar nedeniyle gelemeyen ya gelmeyi tercih etmeyen kişiler, videolu görüşme ile evlerini görüyor. Videolu görüşme talep eden yabancı yatırımlarımıza her türlü olanağı sağlıyor. Konutun içerisinden videolu görüşme ve dış görüşünü gösteren videolar gönderiyoruz. Son zamanlarda satışlarımız video görüşmelerle gerçekleşti" dedi.

Yatırım yapanların ekonomiye de büyük katkı sağladığını belirten Sarıkaya "Yabancı yatırımcıların birçoğu aldıkları evde oturmayı tercih ediyor. Bu durum da beyaz eşya ve mobilya sektörünün hareketlenmesine neden oluyor. Konut alan yabancıların yaşam ve diğer harcamalarının 6 milyarı aştığı belirtiliyor" ifadelerini kullandı

Türkiye'deki konut kredi faizlerini değerlendiren Sarıkaya "Geçen yıl haziran ayında yapılan konut kredilerinde faiz indirimi emlak piyasasının iç pazarda da hareketlenmesine neden olmuştu. Yine beklentimiz yüksek olan konut kredisi faizlerinde indirim uygulanmasıdır. Bu şekilde emlak piyasası iç pazar da hareketlenecektir" dedi.





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