Murat Şeker, 'hayalim' dediği yeni filminin hazırlıklarına başladı

Aşk Tutulması, Çakallarla Dans, Görevimiz Tatil gibi gişede başarı yakalayan filmlere imza atan Murat Şeker, yeni projesi için kolları sıvadı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan yönetmen bu kez takımının Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayı Milliye’ye silah temin etmesini ve General Harrington Kupası’nda İngiltere’yi yenmesini film haline getirecek. Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesi olan Murat Şeker, “Hayalimdeki filmi yapıyorum. Hedefimiz 20 milyon TL’lik bir bütçeyle Kurtuluş Savaşı ve Fenerbahçe filmi yapmak. Fenerbahçe ve General Harrington Kupası, milli mücadele günlerinin en önemli olaylarındandı” dedi.

29 Haziran 1923’te oynanan maçın sahneleri için Taksim Stadı aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek.

HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Proje için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’la görüşeceğini dile getiren yönetmen, “Başkan Ali Koç’la yüz yüze görüşüp, o günü ve Fenerbahçe Kulübü Kayıkhanesi’nin gizli bir cephane deposuna döndürülme hikâyesini Türk sinema tarihi kayıtlarına geçirmek istiyoruz” diye konuştu.