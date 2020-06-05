Murat Temel kimdir?

Murat Temel, 'Hazan' isimli yeni single çalışması ile geliyor. Söz ve müziği Bahadır Onat'a ait olan şarkının klibini Sercan Keskin yönetecek. 14 Haziran'da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanan Temel 'Vatan' şarkısını ilk olarak Instagram hesabına yüklemiş, buradan yayılarak büyüyen şarkı, YouTube'da 5 milyon kez dinlenmişti.

Murat Temel, 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Lise öğretimini Gülten Özaydın Lisesinde bitiren TemelNişantaşı Üniversitesi'nde okuyor. 19 yaşında olan Murat 2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında televizyon ve internet ortamında adını duyurdu

Temel, YouTube ve Spotify üzerinden "Hazan" isimli albümüyle beğeni kazanarak dikkat çekmeyi başardı. Ardından aranjör ve besteci Rıdvan Kaya'nın keşfettiği 19 yaşındaki Murat Temel, ‘’Vatan’’ adlı albümünü piyasaya sundu. Burak Torun imzası ile 1 İngilizce, 5 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 7 şarkılık ilk albümü olan 'Hazan'ı seslendiren Murat Temel, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise abisi Muhammet Ata ile birlikte yazdı.

Albümün ilk çıkış şarkısı olan "Vatan" için video klibini çeken Temel, daha iyi albümler için her gün çalıştığını söyledi. Yakın zamanda bomba bir albüm ile herkesi çok şaşırtacağını açıklayan Temel'in takipçileri yeni albümünü heyecanla bekliyor.