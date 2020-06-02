Murat Temel yeni single ile geliyor

Murat Temel, 'Hazan' isimli yeni single çalışması ile geliyor. Söz ve müziği 'Bahadır Onat'a ait olan şarkının klibini Sercan Keskin yönetecek. 14 Haziran'da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanan Temel 'Vatan' şarkısını ilk olarak Instagram hesabına yüklemiş, buradan yayılarak büyüyen şarkı, Youtube'da 5 milyon kez dinlenmişti.

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