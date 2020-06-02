Magazin Murat Temel yeni single ile geliyor

Murat Temel yeni single ile geliyor

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Murat Temel yeni single ile geliyor

'Vatan' şarkısıyla sosyal medyada çok konuşulan 20 yaşındaki genç şarkıcı Murat Temel, 'Hazan' isimli yeni single çalışması ile müzikseverler ile buluşacak.

02 Haziran 2020, Salı 23:42 Son Güncelleme:
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Murat Temel, 'Hazan' isimli yeni single çalışması ile geliyor. Söz ve müziği 'Bahadır Onat'a ait olan şarkının klibini Sercan Keskin yönetecek. 14 Haziran'da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanan Temel 'Vatan' şarkısını ilk olarak Instagram hesabına yüklemiş, buradan yayılarak büyüyen şarkı, Youtube'da 5 milyon kez dinlenmişti.

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