Murat Ünalmış'dan yangın bölgesine destek
Ülkemizin çeşitli yerlerinde geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınları hayatı olumsuz etkiledi. Yangından mağdur olan vatandaşlara ünlü isimler destek yapmayı sürdürüyor. Oyuncu Murat Ünalmış da destek vereceğini duyurdu.
10 Ağustos 2021, Salı 11:23 Son Güncelleme:
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'Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, Kapadokya'da sahibi olduğu mekânın bir günlük gelirini orman yangınlarında evini kaybeden mağdurlara bağışladı. Ünalmış "Bizim de bir damla katkımız olsun. Zor günleri birlikte atlatacağız" diye konuştu.
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