'Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, Kapadokya'da sahibi olduğu mekânın bir günlük gelirini orman yangınlarında evini kaybeden mağdurlara bağışladı. Ünalmış "Bizim de bir damla katkımız olsun. Zor günleri birlikte atlatacağız" diye konuştu.