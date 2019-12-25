Murat Yıldırım: Ben dünyanın en şanslı insanıyım

2016 yılında hayatlarını birleştiren Murat Yıldırım - İmane Elbani çifti evliliklerinde 3 yılı geride bıraktılar.

Bugün evlilik yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Murat Yıldırım duygularını şu sözlerle paylaştı: Ben dünyanın en şanslı insanıyım, çünkü tam 3 yıl önce bugün seninle evlendim.

Murat Yıldırım'da takipçilerinden "Mutluluk" mesajları yağdı.

"Eşim bana hayatın hediyesi"

Murat Yıldırım, "O benim enerji kaynağım, tüm stresimi alıyor. Aşkımızı anlatmaya kelimeler yetmez'' demiş buna karşılık eşi İmane El Bani de Murat Yıldırım'a olan duygularını şöyle dile getirmişti.

"Benim için en büyük nimet. Onun yanında kendimi kutsal hissediyorum, nefes aldığımın farkına varıyorum. Murat benim haritam, yol göstericim. Bu hayatta onsuz kaybolurum. Gülünce, kalbim küt küt çarpıyor. Aşkımızın sonsuza dek devam etmesi için dua ediyorum."

Bebeklerini kaybettiler

Geçtiğimiz haziran ayında İmane Elbani-Murat Yıldırım çifti, üç aylık bebeklerini kaybetmişlerdi.

2016 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren çift, bir çocuklarının dünyaya geleceği haberiyle büyük sevinç yaşamış ama ikilinin bu sevinci yarım kalmıştı.

Bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmayan çift, üç aylık bebeklerinin kalbinin durması nedeniyle apar topar hastaneye gitmişti.

İmane Elbani hemen ameliyata alınmış ve Murat Yıldırım, “Hayırlısı Allah’tan” diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

Daha sonra Yıldırım, “Maalesef düşük oldu ama benim için en önemli şey eşimin üzülmemesi” demişti.