Murat Yıldırım: Evimin havuzunda boğuluyordum

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Ocak ayının ortalarında ekranlara gelecek Ramo dizisi ile uzun bir aradan sonra ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Ramo dizisiyle ilgili esprili bir paylaşım yapan Murat Yıldırım, hayranlarını güldürdü

"Havuzda boğuluyordum"

Tüple dalış için hazırlanan oyuncuya, arkadaşı “Murat nereye gidiyorsun” diye sorunca şu yanıtı verdi: Adana’ya… Ramo’nun çekimleri var ona yetişmem lazım.

Ancak Murat Yıldırım’ın “Oğlum ben geçen evin havuzunda boğuluyordum” demesi herkesi kahkahalara boğdu.



