Murat Yıldırım, sezona iddialı bir giriş yapan Aziz dizisinde Aziz Payidar rolünü canlandırıyor. Filmde Aziz karakteri, zenginlik ve refah içinde bir yaşam sürerken bir anda her şeyini kaybediyor. Murat Yıldırım da başarılı oyunculuğu ile rolünün hakkını veriyor…

MURAT YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Murat Yıldırım 1979 yılında Konya'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncu üniversite yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'nda (YÜO) amatör olarak tiyatro çalışmalarında bulundu.

2004 yılında Kadir İnanır'ın başrollerinde rol aldığı "Bütün Çocuklarım" dizisiyle televizyon dünyasında tanınan Yıldırım, "Fırtına", "Asi", "Aşk ve Ceza" ve "Suskunlar" gibi ses getiren televizyon dizilerinde yer aldı. Yıldırım, 2017 - 2019 yılları arasında "Kim milyoner olmak ister?" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Başarılı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan Yıldırım, "Güz Sancısı", "Araf ve Kırımlı"nın ardından "Kocan Kadar Konuş" filminde de rol aldı. Murat Yıldırım en son 2020 Ocak ayında başlayan Ramo dizisinde "Ramo" karakterini canlandırdı.

MURAT YILDIRIM'IN OYNADIĞI DİZİLER

Aziz/2021

Ramo / 2020

Gecenin Kraliçesi / 2015

Suskunlar / 2012

Aşk Ve Ceza / 2010

Asi / 2007

Fırtına / 2006

Büyük Yalan / 2004

Bütün Çocuklarım / 2004

Ölümsüz Aşk / 2004

Hayat Bilgisi / 2003

Patron Kim / 2003

Ayrılsak Da Beraberiz / 1999

MURAT YILDIRIM'IN OYNADIĞI FİLMLER

Scorpion / 2018

İlk Öpücük / 2017

Ayla / 2017

Sonsuz Aşk / 2017

Kocan Kadar Konuş Diriliş / 2016

Kocan Kadar Konuş /2015

Kırımlı / 2014

Güz Sancısı / 2009

Araf / 2006

Organize İşler / 2005

MURAT YILDIRIM'IN SUNDUĞU TELEVİZYON PROGRAMLARI