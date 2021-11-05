Magazin Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aziz Payidar’ı oynayan Murat Yıldırım hangi dizi ve filmlerde oynadı?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aziz Payidar’ı oynayan Murat Yıldırım hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aziz Payidar’ı oynayan Murat Yıldırım hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Magazin

Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aziz Payidar’ı oynayan Murat Yıldırım hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Murat Yıldırım, Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi ile ekranlara döndü. Dizide baş karakter Aziz’i canlandıran Murat Yıldırım’ın hayatına ilişkin detaylar ve daha önce oynadığı dizilerle filmler de merak konusu oldu…

05 Kasım 2021, Cuma 20:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Murat Yıldırım, sezona iddialı bir giriş yapan Aziz dizisinde Aziz Payidar rolünü canlandırıyor. Filmde Aziz karakteri, zenginlik ve refah içinde bir yaşam sürerken bir anda her şeyini kaybediyor. Murat Yıldırım da başarılı oyunculuğu ile rolünün hakkını veriyor…

MURAT YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Murat Yıldırım 1979 yılında Konya'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncu üniversite yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'nda (YÜO) amatör olarak tiyatro çalışmalarında bulundu.

2004 yılında Kadir İnanır'ın başrollerinde rol aldığı "Bütün Çocuklarım" dizisiyle televizyon dünyasında tanınan Yıldırım, "Fırtına", "Asi", "Aşk ve Ceza" ve "Suskunlar" gibi ses getiren televizyon dizilerinde yer aldı. Yıldırım, 2017 - 2019 yılları arasında "Kim milyoner olmak ister?" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Başarılı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan Yıldırım, "Güz Sancısı", "Araf ve Kırımlı"nın ardından "Kocan Kadar Konuş" filminde de rol aldı. Murat Yıldırım en son 2020 Ocak ayında başlayan Ramo dizisinde "Ramo" karakterini canlandırdı.

MURAT YILDIRIM'IN OYNADIĞI DİZİLER

  • Aziz/2021
  • Ramo / 2020
  • Gecenin Kraliçesi / 2015
  • Suskunlar / 2012
  • Aşk Ve Ceza / 2010
  • Asi / 2007
  • Fırtına / 2006
  • Büyük Yalan / 2004
  • Bütün Çocuklarım / 2004
  • Ölümsüz Aşk / 2004
  • Hayat Bilgisi / 2003
  • Patron Kim / 2003
  • Ayrılsak Da Beraberiz / 1999

MURAT YILDIRIM'IN OYNADIĞI FİLMLER

  • Scorpion / 2018
  • İlk Öpücük / 2017
  • Ayla / 2017
  • Sonsuz Aşk / 2017
  • Kocan Kadar Konuş Diriliş / 2016
  • Kocan Kadar Konuş /2015
  • Kırımlı / 2014
  • Güz Sancısı / 2009
  • Araf / 2006
  • Organize İşler / 2005

MURAT YILDIRIM'IN SUNDUĞU TELEVİZYON PROGRAMLARI

  • Kim Milyoner Olmak İster / 2017-2019

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
5 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Yeşilçam filmi gibi
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Metin Akpınar ile muhabbet
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Seyirci velinimettir
Uğur Alkapar
Öner Döşer
1 Kasım haftasına astrolojik bakış: Beklenmeyeni bekleyin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
1 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Eski kocası ile yeniden birlikte
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
Estetik mi?
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Elazığ Hayvan Barınağı'nda neler oluyor?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya açıklaması