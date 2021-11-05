Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aziz Payidar’ı oynayan Murat Yıldırım hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Murat Yıldırım, Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi ile ekranlara döndü. Dizide baş karakter Aziz’i canlandıran Murat Yıldırım’ın hayatına ilişkin detaylar ve daha önce oynadığı dizilerle filmler de merak konusu oldu…
05 Kasım 2021, Cuma 20:17 Son Güncelleme:
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Murat Yıldırım, sezona iddialı bir giriş yapan Aziz dizisinde Aziz Payidar rolünü canlandırıyor. Filmde Aziz karakteri, zenginlik ve refah içinde bir yaşam sürerken bir anda her şeyini kaybediyor. Murat Yıldırım da başarılı oyunculuğu ile rolünün hakkını veriyor…
MURAT YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Murat Yıldırım 1979 yılında Konya'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncu üniversite yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'nda (YÜO) amatör olarak tiyatro çalışmalarında bulundu.
2004 yılında Kadir İnanır'ın başrollerinde rol aldığı "Bütün Çocuklarım" dizisiyle televizyon dünyasında tanınan Yıldırım, "Fırtına", "Asi", "Aşk ve Ceza" ve "Suskunlar" gibi ses getiren televizyon dizilerinde yer aldı. Yıldırım, 2017 - 2019 yılları arasında "Kim milyoner olmak ister?" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Başarılı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan Yıldırım, "Güz Sancısı", "Araf ve Kırımlı"nın ardından "Kocan Kadar Konuş" filminde de rol aldı. Murat Yıldırım en son 2020 Ocak ayında başlayan Ramo dizisinde "Ramo" karakterini canlandırdı.
MURAT YILDIRIM'IN OYNADIĞI DİZİLER
- Aziz/2021
- Ramo / 2020
- Gecenin Kraliçesi / 2015
- Suskunlar / 2012
- Aşk Ve Ceza / 2010
- Asi / 2007
- Fırtına / 2006
- Büyük Yalan / 2004
- Bütün Çocuklarım / 2004
- Ölümsüz Aşk / 2004
- Hayat Bilgisi / 2003
- Patron Kim / 2003
- Ayrılsak Da Beraberiz / 1999
MURAT YILDIRIM'IN OYNADIĞI FİLMLER
- Scorpion / 2018
- İlk Öpücük / 2017
- Ayla / 2017
- Sonsuz Aşk / 2017
- Kocan Kadar Konuş Diriliş / 2016
- Kocan Kadar Konuş /2015
- Kırımlı / 2014
- Güz Sancısı / 2009
- Araf / 2006
- Organize İşler / 2005
MURAT YILDIRIM'IN SUNDUĞU TELEVİZYON PROGRAMLARI
- Kim Milyoner Olmak İster / 2017-2019